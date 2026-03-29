Quito activa operativo de seguridad por Domingo de Ramos 2026 en el Centro Histórico

Seguridad en Quito: operativo integral por procesión y misa de Domingo de Ramos

El Municipio de Quito refuerza control, tránsito y prevención de delitos durante la procesión y misa campal del Domingo de Ramos.

El Municipio de Quito implementará este domingo 29 de marzo de 2026, desde las 08:30, un operativo especial de control y prevención con motivo de la celebración de Domingo de Ramos, una de las actividades religiosas más importantes que da inicio a la Semana Santa en la capital ecuatoriana.

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El despliegue se concentrará principalmente en el Centro Histórico y zonas aledañas a la Administración Zonal Manuela Sáenz, acompañando la procesión que partirá desde la Basílica del Voto Nacional y recorrerá la calle Venezuela hasta llegar a la Plaza de San Francisco, uno de los puntos de mayor afluencia de feligreses y turistas durante estas fechas.

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Seguridad, prevención y apoyo en todo momento

La presencia institucional se mantendrá activa durante toda la jornada, incluyendo la misa campal prevista en la Iglesia de San Francisco entre las 10:00 y las 14:00, donde se espera la participación de más de 500 personas.

El enfoque principal de este operativo es:

Gestión y control de aglomeraciones

Prevención de incivilidades y delitos de oportunidad

Control del comercio autónomo

Mitigación de riesgos en el espacio público

Para garantizar el orden, la seguridad y una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos articula un despliegue integral que incluye unidades y recursos de diversas entidades.

Tradición y fe

En esta fecha, la Iglesia conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, un pasaje bíblico en el que fue recibido por una multitud que lo proclamaba como el Mesías, mientras agitaban palmas y ramas de olivo en señal de fe y esperanza.

El Domingo de Ramos marca, además, el inicio de la Semana Santa, un tiempo litúrgico en el que los fieles evocan los momentos más significativos de la vida de Jesucristo: su pasión, muerte y resurrección. Durante la jornada, es tradición participar en la bendición de ramos, las procesiones y la misa solemne, en la que se proclama el relato de la Pasión.

Los ramos bendecidos suelen conservarse en los hogares como símbolo de fe, protección y renovación espiritual.

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