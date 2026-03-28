Colapso en obra en Tumbaco deja cuatro obreros heridos, reporta Bomberos Quito

Video: Colapsa losa en construcción en Tumbaco y deja cuatro obreros heridos. Hay cierres viales. Más detalles en la nota

Colapso de loza en una obra en Tumbaco, en Quito, dejó cuatro obreros heridos y generó la movilización de equipos de emergencia.

El Cuerpo de Bomberos Quito informó que la mañana de este sábado 28 de marzo se registró un incidente en una obra de construcción ubicada en las calles Guayaquil y Vicente Rocafuerte, en el sector de Tumbaco, que dejó como saldo cuatro trabajadores heridos.

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De acuerdo con el reporte oficial, la alerta ingresó aproximadamente a las 10:52 a través del sistema de emergencias ECU 9-1-1, lo que activó de inmediato la movilización de unidades de respuesta hacia el lugar de los hechos.

Colapso de losa en edificio en construcción

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Al arribar al sitio, el personal de emergencia constató el colapso de la fundición de una losa en un edificio de tres pisos. Este incidente habría ocurrido en medio de labores de construcción, generando preocupación entre trabajadores y moradores del sector.

Como consecuencia del colapso estructural, cuatro obreros resultaron afectados con policontusiones. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos Quito brindaron atención prehospitalaria en el lugar, estabilizando a los heridos antes de su traslado.

Uno de los trabajadores, debido a la gravedad de sus lesiones, fue transportado a una casa de salud para recibir atención médica especializada, mientras que los otros afectados fueron atendidos en el sitio.

Coordinación y medidas de seguridad

Tras controlar la emergencia, las autoridades coordinaron acciones con personal de la Administración Zonal correspondiente para iniciar las indagaciones sobre las condiciones de la obra y determinar posibles responsabilidades.

Además, se procedió a asegurar el área afectada para evitar nuevos riesgos, al tiempo que se emitieron recomendaciones de seguridad al personal que labora en la construcción.

#URGENTE Hace pocos minutos una losa y su estructura colapsaron en Tumbaco. 12 personas se salvaron de milagro. Conversamos con uno de las personas que cayó 3 pisos. Aun no llegan los servicios de socorro @amcquito @BomberosQuito @pabelml pic.twitter.com/Rz3KANLunG — José Antonio Sánchez (@joansap) March 28, 2026

Videos muestran magnitud del colapso

En redes sociales comenzaron a circular videos del incidente, en los que se observa una parte de la estructura colapsada, evidenciando la magnitud del daño en la obra.

Por su parte, la Agencia Metropolitana de Control indicó que, debido a la emergencia, la circulación vehicular en el sector permanece cerrada de manera temporal, mientras se desarrollan las labores de evaluación, limpieza y aseguramiento del área.

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