Pabel Muñoz proyecta $ 612 millones para su último año de gestión: ¿qué obras se ejecutarán?

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

En la recta final de su administración, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, puso sobre la mesa una lista de obras que marcarán el 2026 en la capital.

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El Municipio apunta a invertir unos $ 612 millones en infraestructura, movilidad y espacios públicos. "Quito tiene un rumbo claro y una visión de futuro. Nuestro compromiso es que la capital siga avanzando con obras, con planificación y con una visión de desarrollo que incluya a todos", dijo Muñoz en un encuentro con medios de comunicación.

Uno de los proyectos se levanta en el norte: el nuevo Parque Metropolitano de Calderón. En una de las zonas más pobladas de la ciudad, el plan es convertir 101 hectáreas en un espacio para deporte, recreación y encuentro comunal.

Canchas, ciclovías, senderos ecológicos y plazas forman parte de una obra que busca cubrir una deuda histórica con el sector. La inversión ronda los $ 4,2 millones.

Rehabilitación de dos vías clave

La movilidad también está en el radar con la rehabilitación de la avenida Galo Plaza Lasso y la Panamericana Norte. En total, se intervendrán casi 14 kilómetros de vías por donde circulan a diario miles de vehículos.

La idea es aliviar el acceso a la ciudad desde el norte, una zona que arrastra problemas de congestión desde hace años. El paquete bordea los $ 21 millones y beneficiaría a unos 160.000 habitantes.

En el sur, otro proyecto busca cambiar la dinámica diaria de miles de personas. Se trata del Escalón 1, una obra vial que conectará sectores de oriente a occidente y promete recortar tiempos de traslado en una de las zonas con mayor crecimiento urbano. El costo estimado es de $ 36 millones.

Extensión del Metro de Quito

En paralelo, el Municipio empuja la extensión de la Metro de Quito hacia La Ofelia. El proyecto ya cuenta con licencia ambiental, un paso clave que permite avanzar en la planificación técnica de esta ampliación, vista como estratégica para descongestionar el norte de la ciudad.

El Metro de Quito registra a diario más de 170.000 viajes.Archivo / EXPRESO

A esto se suma la implementación de Quito Bici, un sistema público que apuesta por la movilidad alternativa. La propuesta busca integrar la bicicleta al transporte urbano como una opción real, en una ciudad donde moverse sigue siendo uno de los principales dolores de cabeza. Está previsto que el sistema entre en funcionamiento en junio.

Planta de tratamiento en Calderón

En Calderón también se construye una planta de tratamiento de agua potable, un proyecto que intenta resolver problemas históricos de abastecimiento en la zona. Con un financiamiento cercano a los $ 130 millones , la obra apunta a estabilizar el suministro y reducir las brechas en el acceso al agua.

La Planta de Agua Calderón avanza al 80% y abastecerá a cerca de 500.000 habitantes.Foto: Cortesía

Obras de mitigación en la quebrada El Tejado

Muñoz también habló de los trabajos en la quebrada El Tejado, en el noroccidente de Quito. Recordó los riesgos de aluviones y deslizamientos que, en cada temporada de lluvias extremas, han golpeado a barrios como La Gasca, Pambachupa y la Comuna Santa Clara de San Millán.

Por ello se ha reforzado la capacidad de la quebrada para retener material sólido a lo largo de su cauce. En la parte alta, la retención pasó de 4.000 a 10.000 metros cúbicos; en el tramo medio se incorporaron por primera vez en el país mallas dinámicas para contener el flujo de material; y en la parte baja la capacidad se elevó hasta cerca de 20.000 metros cúbicos.

Las intervenciones se complementan con la ampliación de captaciones y se alinean al Plan de Acción Climática de Quito, que plantea la gestión del riesgo y la adaptación a eventos climáticos extremos como ejes para una ciudad más preparada.

Según Muñoz, la meta es llegar a 3.001 obras hasta mayo de 2027. Hasta ahora, asegura que ya se han ejecutado más de 2.000. En su intervención señaló que no se trata solo de grandes proyectos, sino también de intervenciones pequeñas que impactan directamente en la vida cotidiana de las personas.