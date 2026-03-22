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Pabel Muñoz
Pabel Muñoz durante la inauguración de la Casa del Tumbaqueño.Foto: Flickr / Municipio de Quito

Pabel Muñoz condiciona nuevo fondo rural a fallo de la Corte Constitucional

La Casa del Tumbaqueño fue financiada con recursos del Fondo de Desarrollo Rural del Municipio

En medio de la inauguración de un nuevo espacio comunitario en el valle de Tumbaco, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció que destinaría 15 millones de dólares más para las parroquias rurales, siempre que la Corte Constitucional declare inconstitucional la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

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El pronunciamiento se dio este 21 de marzo de 2026 durante la entrega de la Casa del Tumbaqueño, una obra levantada en el antiguo excamal de la parroquia, que permaneció abandonado por varios años. 

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El nuevo espacio comunitario cuenta con cocina, aulas para talleres, un auditorio tipo cine, ascensor y parqueaderos, y está destinado a actividades culturales, académicas y de formación para los habitantes del sector. Según el Municipio, benefiará a 50.000 personas. 

El proyecto fue financiado con recursos del Fondo de Desarrollo Rural del Municipio y aportes del Gobierno Parroquial de Tumbaco. Este fondo, creado para fortalecer a las parroquias rurales del Distrito Metropolitano, distribuye recursos en función de indicadores como población, densidad y niveles de pobreza medidos a través de necesidades básicas insatisfechas.

En 2024, el Municipio asignó 15 millones de dólares a las 33 parroquias rurales. Sin embargo, Muñoz planteó que nuevamente se podría entregar esa misma cantidad de recursos si la Corte falla a favor de la inconstitucionalidad de la reforma al Cootad.

“Si pasa la inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, me comprometo inmediatamente a disponer un fondo adicional de 15 millones de dólares para las parroquias rurales, para demostrar que con voluntad política sí se puede invertir”, afirmó el alcalde durante su intervención.

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El burgomaestre expresó además su expectativa frente al pronunciamiento de la CC. “Ojalá la Corte haga la reflexión que tiene que hacer y se dé cuenta del error, para permitirnos invertir otro fondo de 15 millones”, añadió.

Durante el acto, Muñoz también hizo un llamado a la comunidad para cuidar la nueva infraestructura. “Es su casa”, dijo a los asistentes, al tiempo que pidió respeto por los horarios y un adecuado mantenimiento del espacio.

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Muñoz presentó demanda de inconstitucionalidad 

A inicios de marzo, Muñoz presentó una demanda de inconstitucionalidad en la que solicitó a la CC  que deje sin efecto las reformas al Cootad y recalcó las consecuencias que tendrían estos cambios para la seguridad jurídica, financiera y la autonomía de la capital.

“Los servicios sociales, que son también inversión, están hoy en riesgo. El 100% del dinero que recibimos ya se destina a obras e inversión pública”, afirmó.

Pero no es una la única demanda que enfrenta la ley. La Unión Nacional de Educadores (UNE), el Movimiento Unidad Popular, el concejal de Quito Andrés Campaña, la asambleísta Patricia Núñez, el abogado Adolfo Espinel, además de la Prefectura de Pichincha colocaron acciones legales.

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