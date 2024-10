Municipio entrega ayuda a familias afectadas por los incendios en Quito

El pasado 1 de octubre, el Municipio de Quito llevó a cabo la entrega de menajes de casa a cinco familias afectadas por un devastador incendio en las zonas de Los Conquistadores y barrio Bolaños. La ayuda, que forma parte de un esfuerzo municipal para apoyar a las víctimas de desastres, incluye artículos esenciales para amoblar nuevamente sus hogares.

María Rosa, una de las beneficiarias, expresó su gratitud: “Me han dado valor, son un aliciente para sobrevivir. Si no recibía esta ayuda, no sé qué habría pasado conmigo. Ya me siento un poquito mejor porque me han traído estas cositas”.

La ayuda llegó a Bellavista, barrio Bolaños

La Empresa Pública Metropolitana de Seguridad (EP Emseguridad), está a cargo de la coordinación y distribución de la ayuda. Francisco Mosquera, director de EP Emseguridad, explicó que esta acción se financia a través del Fondo de Emergencias, generado por la tasa de seguridad.

“En el primer momento, el día del siniestro, entregamos kits de primera ayuda. Hoy estamos reponiendo el menaje de casa, con un monto que llega a los $ 2.200”. Esta ayuda incluye camas, colchones, refrigeradoras, lavadoras, cocinetas, juegos de sala y comedor, entre otros implementos.

