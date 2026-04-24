Karting en Quito: dónde correr, precios y pistas para vivir la adrenalina

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

El karting ha dejado de ser un deporte exclusivo para convertirse en una de las actividades de entretenimiento más atractivas en Quito. Hoy en día, familias, grupos de amigos y hasta futuros pilotos encuentran en esta disciplina una forma segura y emocionante de vivir la velocidad.

Le invitamos a que lea: ¿Buscas un plan diferente en Quito? Así es una noche en el Centro Histórico

Una experiencia accesible y en crecimiento

La capital ecuatoriana ha ampliado su oferta de entretenimiento, y el karting destaca como una opción versátil. Con pistas tanto al aire libre como en espacios cubiertos, esta actividad permite disfrutar sin preocuparse por el clima, convirtiéndose en un plan ideal para fines de semana, celebraciones o eventos corporativos.

De la pasión profesional a la diversión para todos

En este Paseo Express te llevamos a descubrir Super Karts, un espacio donde la adrenalina se siente desde el primer instante. Antes de ingresar a la pista, los participantes se equipan con malla para el cabello y casco, y reciben una breve inducción mediante un video interactivo que explica el recorrido y las normas de seguridad. Durante la experiencia, personal capacitado permanece en pista brindando asistencia y supervisión

Según Dani Iturralde, encargada de marketing de Super Karts, el proyecto nació de la experiencia de sus fundadores, pilotos y apasionados del automovilismo como Pato Larrea y Mati Calderón. Su objetivo fue claro: democratizar el karting.

La idea fue innovar llevando pistas a centros comerciales, facilitando el acceso a personas que quizá nunca habían considerado visitar un kartódromo. Así, el karting se transforma en una experiencia espontánea: vas de compras, ves la pista y decides probar.

El karting en Quito se posiciona como una de las experiencias más emocionantes de la ciudad.Juan Ruiz

Lugares para disfrutar de la adrenalina

Super Karts cuenta actualmente con cuatro pistas:

Quicentro Sur (subsuelo 2)

Scala Shopping (subsuelo 3)

Mall del Norte (Guayaquil)

Kartódromo profesional en Mitad del Mundo ( Dos Hemisferios)

Esta última ofrece una experiencia más cercana a la competición profesional, aunque con karts de renta accesibles al público.

Karting para niños, jóvenes y adultos

Uno de los puntos fuertes del karting en Quito es su enfoque inclusivo:

Mini karts: para niños desde los 3 o 4 años (según estatura)

Karts estándar: desde aproximadamente 1,30 m de altura en adelante

La seguridad es prioritaria: uso obligatorio de casco, inducción previa mediante video y control constante en pista.

Los más pequeños también tienen su espacio en la pista y pueden vivir la emoción del karting de forma segura.Juan Ruiz

Precios y horarios

Los precios son accesibles, con tarifas desde $10

Centros comerciales: todos los días de 12:00 a 21:00

Mitad del Mundo:

Miércoles a viernes: 10:00 a 17:30

Sábados, domingos y feriados: 12:30 a 17:30

Un deporte que gana seguidores

Según Iturralde, el auge del karting en Quito no solo ha despertado un mayor interés por el automovilismo, sino que también está acercando a nuevas generaciones a este deporte desde temprana edad.

Cada vez más niños y jóvenes tienen su primer contacto con la conducción, lo que podría abrir camino a futuros pilotos. Sin embargo, recalca que lo más importante es disfrutar la experiencia y divertirse mientras descubren la emoción de la pista.