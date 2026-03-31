Golpe a Los Lobos en Quito: cuatro aprehendidos por tenencia de sustancias ilícitas

En una vivienda del centro de Quito se almacenaban sustancias sujetas a fiscalización antes de su distribución

Entre las evidencias se encontró droga y balanzas.

Un inmueble que funcionaba como centro de acopio de droga en el centro de Quito fue intervenido por la Policía Nacional. Como resultado, se aprehendió a cuatro personas, presuntamente vinculadas al grupo delictivo Los Lobos, según la entidad.

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La intervención, denominada “Atlas 010”, se ejecutó en el distrito Eugenio Espejo (centro), tras varias semanas de labores de inteligencia que permitieron ubicar la vivienda donde, según las investigaciones, se almacenaban sustancias sujetas a fiscalización antes de su distribución, detalló la institución.

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Durante la intervención, agentes policiales detuvieron a cuatro hombres. De acuerdo con información oficial, tres de ellos registran antecedentes por delitos como tráfico de drogas y robo.

En el lugar, los uniformados encontraron varios indicios que muestran que el sitio era utilizado como punto de acopio.

Entre lo decomisado constan sustancias ilegales, dinero en efectivo, una balanza, seis teléfonos móviles y dos armas blancas.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales, que deberán definir su situación legal en las próximas horas.

Con este operativo, la Policía apunta a debilitar las actividades de esta organización, considerada una de las estructuras criminales con presencia en distintas zonas del país.

Detienen a implicados en extorsión

En otro operativo el 28 de marzo, la Policía, a través de la Unidad Nacional de Investigación de Secuestros y Extorsión (UNASE), ejecutó el operativo “Fénix 153”, que culminó con la aprehensión de siete personas presuntamente vinculadas a un caso de extorsión contra una comerciante en Calderón, norte de Quito.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, la investigación combinó técnicas de inteligencia con operativos simultáneos en Pichincha, Morona Santiago y el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Latacunga, lo que permitió capturar a los sospechosos y avanzar en la desarticulación de la red criminal.

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