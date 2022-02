La Contraloría General del Estado dio a conocer el pasado viernes 11 de febrero de 2022 los resultados preliminares de un examen especial realizado a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. El objeto del control fue revisar aparentes fallas en el manejo del personal entre el 1 de febrero del 2018 y el 31 de agosto de 2021, lo que atañe a los últimos meses de la administración del alcalde Mauricio Rodas y dos años de la administración de Jorge Yunda.

Según el equipo auditor, en ese tiempo la empresa municipal contrató sin sustento técnico a 16 asesores, quienes recibieron remuneraciones mensuales entre $ 4.854 y 1.760, sin que se justificara la necesidad de contratación.

Las contrataciones de personal jerárquico superior, según el examen especial, se dieron sin que dentro del estatuto orgánico de la institución consten esos cargos. Al no estar estos puestos definidos, pues no habían un informe técnico que avale la creación del cargo, no podía hacer un cálculo de la remuneración o saber si cumplían el perfil solicitado.

En varios casos se detectó que los asesores no cumplieron los requisitos. Uno de ellos no presentó el título universitario, otros no entregaron las declaraciones juramentadas de bienes y de no tener familiares dentro de la empresa pública.

Tras la lectura del borrador, la Contraloría recomendó que la Empresa Pública reforme su estatuto orgánico funcional y norme con un manual la contratación de este tipo de personal para que las contrataciones no se hagan de forma discrecional y arbitraria.