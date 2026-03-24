Norte de Ambato espera solución definitiva a cortes de agua potable

Más de 50 mil habitantes de varias parroquias del norte de la ciudad continúan recibiendo el servicio de agua por horas.

En el norte de Ambato los habitantes aseguran no tener agua permanente y esperan una solución pronto al problema.

En las parroquias del norte de Ambato, miles de familias siguen dependiendo de horarios irregulares para acceder al agua potable. Sectores de Izamba, Atahualpa, Cunchibamba y Unamuncho llevan años enfrentando cortes frecuentes, una situación que afecta a más de 50 mil habitantes.

Verónica Pérez, moradora del barrio Puerto Arturo, en Izamba, comenta que la falta de continuidad en el servicio obliga a las familias a permanecer atentas durante la noche o madrugada para recolectar agua en baldes, tanques y cualquier recipiente disponible. A esto se suman planillas que, según afirma, han llegado con valores elevados en los últimos meses.

La distribución irregular del servicio no es reciente. Habitantes de estas parroquias aseguran que por más de dos décadas han recibido agua por horas y sin un cronograma fijo, lo que dificulta las actividades diarias y la planificación en los hogares.

La situación se agravó recientemente cuando la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (Emapa) suspendió temporalmente el servicio en más de 40 sectores para realizar trabajos de lavado y desinfección en los tanques Quillán Loma 1 y 2. Durante esas jornadas, varios moradores acudieron a los tanqueros para abastecerse del líquido vital.

Pedro Ortega, residente del barrio El Pisque Centro, señaló que los cortes ya forman parte de la rutina. “A veces llegan los tanqueros, pero en otras ocasiones ni eso. Uno ya se acostumbra a vivir así, pero sigue siendo complicado”, expresó.

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Proyectos para reducir el déficit

Desde Emapa se informó que el abastecimiento de agua para el norte de la ciudad proviene principalmente de las vertientes de Quillán Las Playas, mediante el sistema de bombeo Quillán Alemania, que actualmente aporta alrededor de 122 litros por segundo.

A esto se suman 50 litros por segundo provenientes de las vertientes de El Socavón, 10 litros adicionales desde Machachena y cerca de 20 litros por segundo de los pozos San Vicente y San Pablo.

A pesar de estas fuentes, el déficit en la zona aún se mantiene. Según datos municipales, en enero de 2024 faltaban aproximadamente 50 litros por segundo para cubrir la demanda; tras algunas mejoras, el déficit se redujo a cerca de 30 litros por segundo.

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Para enfrentar este problema, se han planteado proyectos como la construcción de una segunda línea de impulsión Quillán Alemania y la repotenciación de la planta de tratamiento de Tilulum, obras que permitirían incrementar el caudal en 150 litros por segundo en conjunto.

El gerente de Emapa, Francisco Cañadas, indicó que existe una decisión institucional de ejecutar estas obras, consideradas prioritarias para la ciudad. Explicó que los procesos de contratación enfrentaron retrasos durante el año anterior debido a cambios en la normativa, pero que actualmente el proyecto Quillán Alemania ya se encuentra publicado y en fase de consultas por parte de las empresas interesadas.

La inversión prevista para estas intervenciones bordea los siete millones de dólares. De concretarse, las autoridades estiman que se podría garantizar el abastecimiento de agua potable para la zona norte durante al menos los próximos 12 años.

Mientras tanto, los habitantes continúan a la espera de que las obras se materialicen y permitan, finalmente, contar con un servicio continuo y predecible, una demanda que consideran histórica en esta parte de la ciudad

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