Esmeraldas: pescadores denuncian crisis por la inseguridad

El sonido de las olas que chocan contra las embarcaciones ancladas en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas crean una sinfonía de vida marina y lucha diaria. El aire impregnado de aromas a sal y pescado fresco, entremezclado con el olor a combustible, cubre el ambiente tenso que se extiende por la zona de embarcaciones varadas, entre la incertidumbre de los pescadores.

Don Julio (nombre protegido), de rostro bronceado y manos callosas, observa desde la orilla con preocupación. “Cada vez hay menos embarcaciones”, dice con voz grave, mientras señala hacia el horizonte donde antes había bullicio. “La inseguridad nos está matando”.

Aquellas barcas que alguna vez fueron símbolo de esperanza y sustento ahora parecen fantasmas varados. Las gaviotas sobrevuelan el puerto, pero su canto se siente distante, casi como un lamento. “Antes, podíamos salir al mar sin miedo. Ahora, no hay día en que no escuchemos de un robo”, continúa exponiendo don Julio.

“No podemos denunciar, hermano, porque sabemos que las bandas nos están vigilando”, comenta otro trabajador que no quiso decir su nombre. “Nos extorsionan, nos roban los motores, el pescado, el combustible y nadie hace nada”.

La situación es crítica en la ciudad. LUIS CHEME

Una dirigente asegura que en el Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas operaban hasta hace poco más de un año 1.000 embarcaciones y actualmente quedan 600 en actividades de faena.

La situación es crítica, insiste y aunque prefiere permanecer en el anonimato por razones de seguridad, la mujer detalla que la extorsión y el robo son constantes, lo que ha llevado a muchos de sus colegas a abandonar el oficio.

Según ella, antes había alrededor de 6.000 pescadores en la zona, pero el número ha disminuido casi en un 50 %.

“Es un número considerable que ya no se dedica a la pesca porque han quedado endeudados y no tienen embarcaciones”, explica. El puerto, con sus muelles desgastados y sus naves de colores desvaídos, refleja una realidad dura. La vida aquí gira en torno a la pesca, pero la sombra de la violencia y la extorsión ha oscurecido el horizonte. “La cadena de trabajo está a punto de colapsar. Por cada embarcación que se roban, son seis o siete familias que quedan sin sustento. La gente ya no sabe a quién acudir”, dice don Julio, mientras el sonido del motor de una lancha se escucha a lo lejos, rompiendo la monotonía del puerto, donde permanece el recuerdo de la brutal matanza del 11 de abril de 2023, cuando un grupo de 30 hombres armados ingresaron por mar y tierra y acribillaron a nueve pescadores y vendedores de mariscos.

Las olas rompen con fuerza y el viento sopla como alborotando recuerdos de tiempos mejores. Las conversaciones entre los pescadores son cortas, cargadas de resignación.

La vida del pescador no es fácil, pero es nuestra vida. No podemos dejar que nos quiten lo que amamos.

Julio pescador de Esmeraldas

“A veces, cuando logramos salir, no hay combustible suficiente. Los precios han subido tanto que muchos simplemente no pueden costearlo”, añade don Julio, con un tono de resignación. “El combustible se fuga hacia Colombia y nosotros aquí quedamos sin nada... Estamos como un paciente en coma”.

El puerto, que debería ser un lugar de encuentro y celebración, se siente más como una trinchera. Los pescadores se ven obligados a compartir lo poco que tienen. “Si alguno de nosotros tiene un galón de combustible de más, se lo damos a los que no pueden conseguirlo”, explica un pescador, mientras la brisa marina acaricia su rostro cansado.

El pedido a las autoridades

Don Julio hace un llamado a las autoridades: “Necesitamos que nos miren, que nos escuchen. Este sector es vital para la economía de Esmeraldas. Si esto sigue así, no habrá más pescadores, no habrá más familias alimentadas por lo que se saca del mar”.

Las horas pasan y el sol comienza a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas. “La pesca siempre ha sido nuestra vida, pero ahora es una batalla constante”, lamenta Carlos (también nombre protegido), mientras un colega le corta el cabello y observa cómo la marea se lleva los sueños de quienes han vivido del océano.

La noche cae y, con ella, la incertidumbre persiste. Algunos pescadores se sientan en la arena, mientras otros revisan sus redes, con una dedicación que parece contradecir la desesperanza que los rodea. “A pesar de todo, seguimos aquí”, susurra otro pescador anónimo. “El mar es nuestra vida, y aunque nos roben, no podemos rendirnos”.

Las denuncias por extorsión han aumentado significativamente en Esmeraldas y en todo el país. Desde 2020 han subido en un 100 %. En 2023 se registraron 1.288 casos de la Provincia Verde, según datos de la Policía Nacional, pero en lo que va de 2024 se han reportado 2.930 procesos, incremento significativo que afecta no solo a Esmeraldas, sino a toda la nación.

