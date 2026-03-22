CELEC incorpora capacidad energética tras prolongados cortes de luz en Santa Elena

Días atrás, los apagones superaron las cinco horas y afectaron a cientos de familias en distintos sectores de la provincia

La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) informó que el Gobierno Nacional reforzó el sistema en la provincia de Santa Elena con la incorporación de nueva capacidad energética. La medida se ejecutó desde la subestación Chanduy la noche del 20 de marzo. Con esta acción, se sumaron tres megavatios (MW) al sistema eléctrico. El objetivo es estabilizar el suministro en una zona con alta demanda.

La decisión se adoptó conforme a disposiciones de la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. Según el comunicado, este incremento inicial forma parte de un plan progresivo para ampliar la capacidad energética. Se prevé sumar más megavatios en los próximos días desde otras subestaciones. La estrategia apunta a reducir interrupciones y cubrir la demanda total.

En paralelo, avanzan los trabajos para incorporar 12 MW adicionales desde la subestación Pechiche. Ambas infraestructuras pertenecen a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), Unidad de Negocio Santa Elena. Estas acciones se ejecutan mientras se ajusta la operación del sistema local. El enfoque técnico busca mejorar la continuidad del servicio eléctrico.

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De forma paralela, también se proyecta integrar seis megavatios adicionales desde la subestación La Libertad. Esta fase está prevista para entrar en operación a partir del jueves 26. Con ello, las autoridades estiman cubrir el 100 % del consumo eléctrico en la provincia. El plan se ejecuta en etapas para sostener la estabilidad del sistema.

El abastecimiento temporal de esta energía proviene de proveedores privados contratados para cubrir la demanda inmediata. Este esquema es financiado por CELEC EP a través de una aseguradora. Además, la empresa estatal asume la provisión de combustible para operar las unidades de generación rentadas. Esto permite mantener activa la capacidad adicional incorporada.

Las acciones buscan normalizar el servicio eléctrico mientras se implementan soluciones estructurales. Según el comunicado, el refuerzo responde a una planificación técnica en curso. Las autoridades sostienen que estas medidas permitirán estabilizar el suministro. El proceso continúa bajo monitoreo permanente.

Apagones en Santa Elena: quejas ciudadanas y crisis en sectores productivos

Días atrás, en las calles de la península, la percepción fue distinta a la planificación oficial. Aunque Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) estableció cortes programados de dos horas diarias desde el 4 de marzo en cantones como Salinas, La Libertad y Santa Elena, habitantes aseguraron que las interrupciones superaban el mes. La inconformidad creció por la falta de regularidad en los horarios. Esto generó incertidumbre en distintos sectores.

El origen del problema, según la versión oficial, se remonta a una falla en la subestación Santa Elena registrada el 28 de febrero. Sin embargo, los usuarios cuestionaron la gestión de los cronogramas difundidos. En la práctica, afirmaron que estos no se cumplían. Para muchos ciudadanos, los horarios publicados se convirtieron en "letra muerta".

El impacto de los apagones se reflejó tanto en la vida cotidiana como en la economía local. En redes sociales circularon imágenes de barrios a oscuras y actividades realizadas con iluminación improvisada. El sector turístico también reportó afectaciones. “Nos cortan la luz justo cuando llega el turista. No podemos promocionar una provincia con escasez de agua y energía”, afirmó Luis Tempemaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena.

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