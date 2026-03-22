Cuba arremete contra EE.UU.: canciller denuncia “políticas de dominación” en la CELAC

Bruno Rodríguez Parrilla durante su intervención en la Cumbre de la CELAC Colombia 2026.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció a Estados Unidos durante la Cumbre de la CELAC Colombia 2026. El canciller cuestionó el papel de Washington en el sistema internacional y lo responsabilizó de desigualdades estructurales. Sus declaraciones se dieron el 20 de marzo ante jefes de Estado de América Latina, el Caribe y África. El pronunciamiento se centró en la deuda externa, el intervencionismo y las tensiones geopolíticas actuales.

Rodríguez afirmó que las naciones del sur global comparten “un pasado de dominación y lucha”. Aseguró que los problemas actuales no son aislados, sino parte de un sistema histórico de exclusión. “Las brechas que nos separan de los países industrializados no son naturales”, dijo. Añadió que estas responden a “políticas deliberadas de exclusión y dependencia”.

El canciller cubano también apuntó a organismos financieros internacionales. Señaló que están influenciados por Estados Unidos y perpetúan desigualdades económicas. “La deuda externa sofocante” fue descrita como una herencia directa del colonialismo. En su intervención, vinculó este problema con decisiones globales que afectan a países en desarrollo.

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Rodríguez elevó el tono al referirse a la política exterior estadounidense. Afirmó que existe un “retorno de agresivas éticas imperialistas” en el escenario internacional. Según dijo, estas prácticas se presentan bajo discursos modernos que encubren su intención. Su crítica incluyó el uso de la fuerza y la presión política como herramientas de control.

“El concepto de paz a través de la fuerza” fue cuestionado directamente en su discurso. El canciller sostuvo que esta doctrina justifica intervenciones militares y amenazas. También mencionó el uso de la coerción como mecanismo de dominación global. Para Cuba, estas acciones afectan la soberanía de múltiples países.

En ese contexto, llamó a la unidad entre América Latina, el Caribe y África. Planteó que una acción conjunta puede frenar imposiciones externas. “Podremos impedir que potencias… sigan imponiendo sus designios”, afirmó. El mensaje apuntó a fortalecer alianzas políticas entre regiones del sur global.

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Rodríguez también abordó la relación bilateral con Estados Unidos. Recordó que Cuba enfrenta “el acto de agresión económica sostenida más prolongado”. Se refirió al embargo vigente desde hace más de seis décadas. Según indicó, esta política impacta directamente en la vida de la población.

El canciller criticó la inclusión de Cuba en listas de países que patrocinan el terrorismo. Calificó esta decisión como “arbitraria” y sin fundamentos. Además, denunció amenazas de agresión militar y restricciones adicionales. Mencionó una orden ejecutiva que busca limitar el acceso a combustible.

Sobre este punto, afirmó que las medidas buscan generar presión interna. “Las privaciones económicas… obligarán a nuestro pueblo a renunciar a su soberanía”, dijo. Sin embargo, aseguró que Cuba mantiene su posición frente a estas acciones. Reiteró que el país no cederá ante presiones externas.

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El discurso también incluyó un llamado a transformar el sistema global. Rodríguez planteó la necesidad de un orden “justo, democrático y equitativo”. Insistió en el respeto a la soberanía y al derecho internacional. Además, defendió la libre determinación de los pueblos.

Cuba expresó su respaldo a las demandas de reparaciones históricas. Estas provienen de países africanos y caribeños por el legado del colonialismo. El canciller pidió que este tema sea central en foros internacionales. Lo planteó como una agenda común entre la CELAC y la Unión Africana.

Finalmente, el funcionario destacó la cooperación internacional de Cuba. Resaltó el trabajo en salud y apoyo a otros países durante décadas. Afirmó que el país está abierto al diálogo con Estados Unidos. Pero aclaró que debe darse “sin injerencia en los asuntos internos”.

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