No es una simple moda, muchos, por no decir todos, tienen un significado. Se trata de los tatuajes, que en la actualidad irrumpen con fuerza en el fútbol mundial y es raro no ver a los protagonistas sin uno, por más pequeño que sea.

Algunos jugadores que forman parte de la selección ecuatoriana que participará en el Mundial de Qatar no se apartan de esta realidad, como Ángelo Preciado y Sebastián Méndez, entre otros elementos, que tienen figuras en su cuerpo con diferentes temáticas ¿pero quién se las realizó?

El artista detrás de estas obras se llama Jean Carlos Pintado, quien en este pódcast de Catando Qatar relata intimidades del proceso para tatuar a estos y otros futbolistas, quienes confían en su trabajo.

Imágenes de la familia, animales, fechas y hasta trofeos son las figuras más requeridas por algunos profesionales del fútbol para que sean eternos en su cuerpo. Conozca también con que jugadores se encuentra 'en tratativas' para tatuarlos y cómo los piensa convencer.

¿Cómo escuchar el pódcast? Encuéntrelo en la sección deportes de www.expreso.ec, www.extra.ec o en Spotify, desde las 15:00.