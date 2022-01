Voto por el cambio

Qué bonitas son las campañas electorales. Todos los candidatos son ideales presidenciables. Todos tienen unos planes de gobierno pensados y preparados sin fisuras que van a generar dos cosas: sacar partido de lo bueno y cambiar todo lo malo. Qué ingenuos los votantes que siguen votando por el cambio. Nada cambia -para bien, al menos- si se hace lo mismo. Ecuador no va a despegar nunca si los mismos mañosos siguen en los mismos cargos.

Las ciudades no van a poder jamás dar transporte público útil, decente y seguro si siguen secuestradas por los dueños de cooperativas. Los vecinos de los barrios no van a poder respirar aire sin fetidez si los municipios no denuncian a los que procesan el agua por mal servicio. Las empresas y los trabajadores no van a poder nacer y crear riqueza compitiendo con un Estado elefantiásico con mandos medios y no tan medios que siguen repartiendo y pidiendo favores. El cambio empieza por mover las fichas que siguen lastrando, como en los 14 años anteriores, cualquier atisbo de progreso.