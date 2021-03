No hay vueltas que darle

La clave para la reactivación económica y social del Ecuador es la vacunación contra la COVID-19. Sin inmunizar a la población no será posible retomar la productividad al 100 %, ni recuperar el sector turístico, ni retornar a las aulas con tranquilidad. Y de todo ello dependerá que el país pueda emprender de manera efectiva el camino hacia la superación del déficit fiscal y del estancamiento de los sectores comerciales, productivos y de servicios. Debe ser por lo tanto tema prioritario para el Gobierno que en pocos meses entregará el poder y también para el régimen que tomará el mando el 24 de mayo. Por ello deben darse a conocer en detalle los programas de vacunación que llevarán a cabo las autoridades a nivel nacional y seccional, una vez que se ha aprobado la participación de los municipios, para que los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta electoral garanticen su continuidad y de ser factible, su optimización.

El carné de vacunación se convertirá en la llave de acceso al mundo. El no tenerlo significará el aislamiento del país en todos los ámbitos. No podemos quedarnos al margen de la reactivación global. La ciudadanía no debe seguir tolerando la pasividad y aparente despreocupación de las autoridades sobre la urgente adquisición y aplicación de las vacunas.