Editorial: Volar sigue siendo un lujo en Ecuador

Hay medios de transporte, como el aéreo, que desde hace años dejaron de ser un lujo, pero en Ecuador las autoridades no terminan de entenderlo. Por ello las nulas o laxas políticas que siguen apuntando a este sistema como una vía de recaudación fiscal (por los impuestos que encarecen los boletos) y no como un motor económico que además de incentivar el turismo podría aliviar el bolsillo ciudadano con un servicio que hoy es necesario.

La Ley de Turismo que el Gobierno ha anunciado con estrategia ‘marketera’ engloba muchos aciertos, como la eliminación de impuestos a los promotores de conciertos y otros incentivos para otros actores de esta industria, pero sigue sin mejorar significativamente los costos de los boletos aéreos. Por el contrario, desde el mismo sector se advierte una subida de precios con el alza del IVA al 15 % a partir de abril.

La eliminación de tributos estatales aplicada en 2023 no logró un cambio drástico. Volar entre las principales ciudades todavía implica pagar precios triplicados si se lo compara con los costos de países vecinos, esto porque la carga de tasas municipales sigue sin tocarse, lo que continúa presionando los precios. Este es un gran problema, ya identificado, y sobre el cual no se ha hecho nada. Para solucionarlo se requieren medidas integrales; de no hacerlo así, ya conocemos cuáles serán los resultados.