Editorial: Una luz para la Luz de América

Hoy la capital conmemora 490 años de fundación, iluminada por una tregua a los apagones dispuesta por el Gobierno, que busca elevar el espíritu ciudadano para que los quiteños y los demás ecuatorianos y extranjeros que la visiten celebren aun a pesar de las crisis que afronta el país.

Con cortes eléctricos y racionamientos de agua, Quito todavía no termina de recuperarse de las agresiones sufridas en octubre de 2019, cuando su Centro Histórico fue atacado durante ‘marchas’ en las que se perpetraron delitos y actos vandálicos, situación que se repitió en junio de 2022. Están frescos también los recuerdos de los aluviones, y los de incendios forestales que significaron pérdida de fauna y flora y que pusieron en peligro los bienes y hasta la vida de quienes habitan en las zonas circundantes. Además, prevalecen problemas que la ciudad viene arrastrando por años, como la contaminación del aire y la congestión vehicular, la cual no se vio aliviada con la incorporación del Metro por no haberlo integrado adecuadamente al sistema urbano de transporte público.

Que esta fecha marque el inicio de su resurgimiento, empezando por el rescate de su magnífico Centro Histórico, Patrimonio de la Humanidad, y continúe con el trabajo honesto y planificado de sus autoridades para superar los problemas que la agobian, con soluciones eficientes y sostenibles.