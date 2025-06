Editorial | Que inicie el concurso

Un reglamento sólido y sin recovecos es necesario, pero de nada servirá si el Consejo no da arranque ya al concurso

Transcurre el primero de seis meses de plazo autoimpuesto por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana para concluir con el concurso de selección del próximo fiscal general del Estado. Un mes en el que el reglamento sigue siendo el punto de discusión sin un avance concreto. El Consejo recibió las observaciones del gremio de abogados y de ahí, seguramente, vendrá una serie de procesos engorrosos de informe tras informe tras informe, tal como es la burocracia en este país, hasta que llegue un documento al pleno que les dirá si convienen o no las recomendaciones. Hasta eso llegará el segundo mes de los seis y nadie siquiera sabrá quienes son los que quieren aspirar a suceder a la exfiscal.

Un reglamento sólido y sin recovecos es necesario, pero de nada servirá si el Consejo no da arranque ya al concurso. ¿O qué está esperando? Tal vez dar tiempo para que alguien en particular decida si es conveniente o no participar. O que alguna tendencia política termine de madurar algún candidato de su preferencia que intente colar en el concurso. El alargue ya resulta sospechoso.

Ser transparentes no solo es permitir observar cada detalle del concurso, es también tomar decisiones ágiles en beneficio de los ciudadanos, no de los intereses políticos.