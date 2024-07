Editorial: No dejemos morir lo que tenemos

A Ecuador le hace falta contagiarse de la visión y estrategia que tienen otros países de la región para atesorar las riquezas naturales, explotándolas como imanes de turismo y fuentes de ingresos. Si hoy el gran reto del Gobierno es levantar y poner a andar la economía nacional, debería incluir en su agenda la reactivación de zonas turísticas claves bajo una sola premisa: no dejar morir lo que tenemos.

En varios reportajes, EXPRESO ha demostrado que Perú está yendo más allá en temas de inversión; no se conforma con aprovechar lo suyo sino que le ha puesto el ojo a ciudades fronterizas y emblemáticas nuestras, como Loja, para en alianza, alcanzar un mayor número de visitas.

Ecuador, teniendo un sinnúmero de ciudades declaradas patrimonios culturales, debería estar facturando igual o mejor que sus vecinos, pero no lo logra porque ha olvidado hacer lo básico. Sigue siendo una deuda el diseño de un plan que trace un camino de evolución, no visto hace décadas. Sigue siendo tarea pendiente trabajar no solo en conectividad aérea y vial, sino en volver más atractiva la inversión para lograr el desarrollo que queremos, para lo cual es indispensable plantear reglas claras e incentivos que resten carga fiscal al sector productivo. Hacer cambios flexibles en lo laboral también es esencial.