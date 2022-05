La función primordial de los medios de comunicación es mantener informada a la sociedad para que esta pueda influir en el accionar de sus gobernantes. No exponer los hechos y las necesidades que aquejan a los ciudadanos no solo es un incumplimiento de su rol fundamental, sino una transgresión de los principios éticos y morales que los rigen. La prensa debe estar siempre al servicio de los gobernados y no de los gobernantes. Sus silencios también constituyen una forma de mordaza e incluso de complicidad, pues el omitir o minimizar información trascendente contribuye a solapar irregularidades y fallas de gestión.

Los gobiernos de todo nivel deben destinar los recursos de los contribuyentes a informar sobre las medidas tomadas o a proporcionar datos que consideren importantes o de interés público, no a una autopromoción que muchas veces en forma camuflada, premia a los que callan o castiga a quienes le son incómodos, imponiendo la dictadura de la pauta comercial.

El país necesita una prensa libre, objetiva e imparcial y una normativa que despoje al poder gubernamental de la posibilidad de decidir discrecionalmente sobre el destino de los fondos públicos en función de compromisos o simpatías.