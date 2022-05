Mensaje presidencial

El 24 de mayo se conmemoró el Bicentenario de la Batalla del Pichincha de 1822, sellándose la independencia de la Real Audiencia de Quito, que constituye el nacimiento de la posterior República del Ecuador, luego de un largo proceso independentista que tuvo como corolario el 9 de Octubre de 1820 y anteriormente el 10 de Agosto de 1809. Constitucionalmente, el presidente de la República presenta en esta fecha su informe a la nación, donde detalla resultados significativos de su gobierno y así lo hizo el presidente Lasso, con muy buena exposición. Como irrefutables logros señaló el proceso de vacunación contra la covid-19 que ha sido un éxito reconocido nacional e internacionalmente; el ordenamiento de las finanzas públicas y la macroeconomía que, como resultado, ha bajado el índice de riesgo del país, facilitando la promoción de Ecuador en mercados internacionales para atraer la inversión extranjera, y ha dado inicio a la reactivación económica. Se resalta el respeto a las libertades y derechos ciudadanos.

El resto ha sido una enunciación de proyectos que, de realizarse, serían de mucho beneficio para el país, pero que aún no son logros del Gobierno, con tantos problemas heredados, que para cualquiera hubieren sido imposibles de solucionar en un año de gobierno, peor sin equipo de trabajo y Asamblea en contra.

Ecuador atraviesa una grave crisis de institucionalidad y gobernabilidad por el estado en que se recibió el país, con una emergencia económica heredada, agravada por la emergencia sanitaria de la pandemia y la emergencia política regional, lo que amerita que todos los ecuatorianos contribuyamos para ser parte de la solución y no del problema. La ciudadanía pide y exige acciones rápidas y eficientes, pero si se toca a un sector hay protestas, que vayan con otros no conmigo, como el pensamiento anacrónico de la redistribución de la riqueza de otros, pero no la mía.

El país necesita estabilidad, seguridad y reactivación económica, por lo que es necesario empezar la obra pública y social, invertir en seguridad ciudadana, salud y educación.