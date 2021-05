Se acabó la campaña

Acabada la campaña electoral, dos episodios en este mes de mayo, nos dejaron varias lecciones e interpretaciones. La elección de las autoridades de la Asamblea Nacional y la posesión del presidente de la República.

El partido político coauspiciante de la candidatura de Guillermo Lasso lo acusa de traición en la elección de autoridades de la Asamblea porque, con todo derecho y autoridad, desiste de un acuerdo que habría propiciado y participado, pero no llega a consenso con sus aliados. Esto origina la ruptura con el PSC-Madera de Guerrero, que lo libera de compartir decisiones y responsabilidades del gobierno con un aliado incómodo para su partido CREO. En el país, unos ciudadanos se manifestaron a favor y otros en contra, otros a favor de los que están en contra, y los demás en contra de los que están a favor. El tiempo dará su veredicto.

La posesión del presidente de República fue límpida, como no ha sido vista hace muchos años, sobria, solemne, majestuosa, con excepción de un grupo de asambleístas en una bochornosa manifestación de odio contra el presidente saliente. Los discursos de Guadalupe Llori, presidente de la Asamblea y del posesionado Guillermo Lasso, presidente de la República, fueron mensajes de unidad, progreso y esperanza. Que así sea.

El hecho de que Ecuador atraviese una grave crisis de gobernabilidad por la emergencia sanitaria de la pandemia, la emergencia económica heredada y agravada, y la emergencia política de la región, amerita que todos los ecuatorianos arrimemos hombros y contribuyamos para ser parte de la solución y no del problema. Se pide y exige acciones rápidas y eficientes, pero si se toca al sector hay quejas. Que vayan con otros, no conmigo; como el pensamiento anacrónico de la redistribución de la riqueza de otros, pero no la mía.

El presidente Lasso ha dicho que sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Ojalá que lo dejen implementar su plan de gobierno, sin tener que negociarlo por cada acción, con su actual mayoría. El país necesita estabilidad, seguridad y reactivación económica. Se acabó la campaña.