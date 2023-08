Silogismo: Premisa mayor. Don Villa subía como la espuma. Sus concentraciones eran multitudinarias. Premisa menor. Don Villa iba a ganar las elecciones. Conclusión. Había que pararlo. Por eso lo asesinan. ¿Quién tenía interés en impedir su triunfo? Sin culparlos por el crimen, es notoria la coincidencia entre este y el intento de la RC5 por lograr el mismo efecto: sacar del medio al movimiento de Don Villa. Debido al calamitoso derrumbe del correísmo, era poco inteligente desafiar la indignación popular. Pero -cosa curiosa- no les importó sacrificar a doña Luisa. ¿Por qué? Es evidente que jugaron a dos manos y tenían otro candidato. Por eso no les molestó recurrir a la bajeza de una impugnación no prevista en la ley.

La Ley Electoral, art. 112 dispone: “Si un candidato… a elección popular fallece… antes de las respectivas elecciones, la organización política o alianza que auspicie esa candidatura podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización política o alianza…”.

Las leyes tienen normas de carácter general y de carácter especial. Esta es la norma especial para regular el reemplazo por muerte. Contiene una exclusión implícita de cualquier procedimiento ordinario adicional al regulado por la norma. La ley no habla de “nueva inscripción” sino de reemplazo. Eso excluye la aceptación de nuevas impugnaciones a la candidatura que es reemplazada. Las impugnaciones son para la inscripción, no para el reemplazo.

Por eso ‘no cuadra’ el intento de Dianita de confundir a la ciudadanía en su entrevista con Lenín Artieda: una cosa es chequear las inhabilidades constitucionales. Y otra muy distinta, dar paso a impugnaciones no previstas en la ley.

¿El CNE viéndole la cara de imbéciles a los ciudadanos? ¡Qué asco!

Pero algo muy raro pasó. En menos de tres horas Diani rechazó la indecente impugnación basada en un falso registro electoral, cambió su discurso ante Lenín Artieda sobre la ‘legalidad’ de la impugnación y anunció la calificación de la candidatura de Zurita.

¿Quién la hizo cambiar lo sostenido en Ecuavisa poco tiempo antes? ¿Quién se favoreció con el desplome de Luisa?