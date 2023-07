Acabo de entenderlo.

La democracia se autodepura cada cuatro años cambiando las autoridades de gobierno. Pero Correa nos engañó dejando incrustados sus alfiles para siempre. El nuevo presidente va a gobernar con equipo heredado, pues le viene impuesto: no puede nombrar el suyo.

Usted dirá que no pasa nada. Que este país sobrevive a todo.

Pero es que el titular de América Economía del pasado 30 de mayo es terrorífico: “Lula propone ...abandonar el dólar del comercio regional”. Y es que pese a haber atracado los ocho mil millones de reservas del Central, el billete del IESS, los “fonditos” de estabilización petrolera -entre otros- y endeudarnos con 60 mil millones, Correa no logró destruir la economía. Pudimos resistir gracias a esa barrera protectora llamada dólar. Al no tener una moneda local que le permitiera destruir su poder adquisitivo, le fue imposible convertirnos en Venezuela. Y -dado que los gobiernos posteriores al suyo, no tuvieron la amabilidad de proteger la moneda insertando en la Constitución una línea que diga “el dólar es la moneda de curso legal en el Ecuador”- es claro que Correa puede quitarnos el dólar al estar desprotegido el próximo presidente. Sin Asamblea, ni Cortes ni nada a su favor, lo harán turumba. Y con él, al dólar.

-Estás exagerando.

-No. Tú estás minimizando. Una banda criminal capaz de robarse $ 1.500 millones construyendo una refinería invisible y luego convencerte de que es tu odio el que no te deja verla, es capaz de todo.

No lo duden: hay que cambiar todas las autoridades. Pero no existe procedimiento para eso. Solo el de nuestros antepasados: cada una de las 19 constituciones anteriores fue hecha por una constituyente. Y -palabras más, palabras menos- todas dicen: “Las autoridades continuarán en ejercicio hasta que sean legalmente reemplazadas”. No es que querían nueva constitución, sino mandarlos sacando a todos. Por eso tenemos 20 constituciones: cada vez que necesitaron deshacerse de los de turno -igual que ahora- hicieron una constituyente. Incluido Correa, por supuesto.

Acabo de entenderlo.

Ojalá el nuevo presidente también lo entienda. No tiene otra salida.