Hace unos años leí el libro Abundance de Peter Diamandis. En un ambiente donde por lo general leemos y escuchamos quejas y pesimismo, observar la evidencia de mejora en los indicadores de calidad y esperanza de vida, en profundización de la alimentación adecuada para la humanidad y en la perspectiva de avances sustanciales a partir del uso de la tecnología, fue realmente una brisa esperanzadora. Diamandis hace referencia a los cinco niveles de necesidades humanas planteadas por Abraham Maslow, donde en la base está la satisfacción de lo básico: agua, comida, refugio, etc.; y en lo más alto de la pirámide, la autorrealización del individuo. Con gran optimismo se enfocaba en que lo básico ya era un tema razonablemente doblegado, y que el futuro se centraría en resolver los problemas de la cúspide, del alma. De pronto la historia nos cambió: aquello que parecía un tema superado nos ha vuelto como tarea urgente e inmediata. La pandemia que vivimos nos ha vuelto al país al pasado, 40 años en ciertos aspectos críticos.

En un comunicado conjunto urgente del Programa de Alimentos de las NN. UU. y de la FAO emitido el 6 de noviembre pasado, se advierte de una situación de hambruna en varios lugares del mundo (África occidental por ejemplo). Pero el mensaje desesperado va más lejos, advirtiendo de un deterioro a nivel de catástrofe en otros muchos países, incluyendo Latinoamérica.

En el caso ecuatoriano, la situación es alarmante; a pesar de no existir data perfectamente confiable, expertos estiman que aproximadamente el 50 % de la población no está pudiendo resolver todas sus necesidades alimenticias. La reducción de la actividad económica, la consecuente reducción del empleo formal y la limitación de recursos públicos y privados para asistencia alimentaria, están golpeando duramente a la población más vulnerable, especialmente a los niños. Para ellos, una mala alimentación ahora no les dará una segunda oportunidad.

En este momento se requiere liderazgo y articulación del Estado y la sociedad civil para revertir la situación. Estamos a tiempo, podemos hacerlo: actuemos ya.