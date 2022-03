¿Para qué sirve la ONU?

Tras el fracaso de la Sociedad de las Naciones, cuyos principios fueron la limitación de los recursos de la guerra, la publicidad de las relaciones internacionales y el respeto al derecho internacional, al producirse la II Guerra Mundial, la declaración conjunta suscrita por el presidente Roosevelt y el primer ministro Churchill en la llamada Carta del Atlántico, enunciaba ocho principios y la Declaración de las Naciones Unidas. Inspirándose en esos principios, luego de varias reuniones, en las que sobresalió la de Yalta (con Rooselvelt, Churchill y Stalin), se convocó la Conferencia de San Francisco en 1945. Participaron 50 países que aprobaron la conformación de la Organización de Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad internacionales y fomentar la igualdad soberana de los pueblos. Sin embargo, el derecho al veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad desvirtúa este principio, como se demostró otra vez en la reunión para tratar lo que están haciendo los rusos en Ucrania. Con el veto quedó sin efecto cualquier condena al agresor. Ahora se ha convocado a Asamblea General y si se consiguiera una condena a Rusia, esta no tiene efecto vinculante.

Me consta, por haber sido embajador, delegado permanente de Ecuador en la ONU-Ginebra, que el organismo se ha convertido en una gran burocracia (constituye 30 % de la población ginebrina). Es decepcionante y lamentable ver que en sus reuniones más se discuten posiciones que los asuntos para los que fue creada, y su indiferencia frente a un conflicto que nos puede llevar a una tercera guerra mundial. Aplaudimos al sistema bancario por la actitud tomada con el Swift y a los organismos deportivos (COI, FIFA, Supercopa Europea) por impedir que Rusia intervenga en las competencias que se realizarán.

El gobierno ucraniano solicitó su ingreso a la Unión Europea; ojalá su aceptación sea inmediata, pues la OTAN, sin motivos, todavía medita si deja que Georgia y Ucrania sean miembros. El presidente Biden en buena parte de su discurso anual sobre el estado de la Unión aclaró que como Estados Unidos no tiene bases militares ni intereses en la región, no mandará hombres, solo ha enviado armamento. Qué poca visión; si Rusia ocupa Ucrania seguirá apoderándose de otros países para volver a formar una Unión Soviética, entre ellos Polonia y Hungría. Y no es que todos los rusos son partidarios de lo que hace Putin, sino que no permite que haya libertad política so pena de aplicar los mismos sistemas que usaba el organismo al que perteneció mientras subsistía la URSS. Y qué lamentable que por el gas, Alemania se pronuncie y actúe tan débilmente, siendo la principal potencia europea.