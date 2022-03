La posición de China en el conflicto de Rusia y Ucrania

Rusia y China son las dos grandes potencias que compiten juntas contra EE. UU. en lo diplomático y comercial. Esto se confirmó con la presencia de Vladímir Putin en los Juegos Olímpicos de Invierno en China. Luego de que estos terminaron, Putin procedió a reconocer las dos regiones separatistas del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk, y enviar tropas para invadir el territorio ucraniano.

El gobierno chino, que tiene intereses en Ucrania, ha instado a las partes a reducir las tensiones. Ya que esto no se dio, los chinos están meditando qué posición tomar cuando Rusia está invadiendo Ucrania.

Esta posición calificada de ambivalente se debe a que el socio comercial número uno de Ucrania es China e, idealmente, a Pekín le gustaría mantener buenas relaciones con Kiev, pero está alineada con Rusia. A más de eso, Europa Occidental es otro de sus socios comerciales y, auméntese a eso que China manifiesta siempre que no interfiere en los asuntos internos de los demás estados y que por lo tanto los otros países no deben interferir en los suyos. Acordémonos de que para China, Taiwán es parte de su territorio y no quiere que nadie intervenga cuando se decidan a recuperarla, así como a otras islas.

Hay razones de peso para justificar que Putin diga que está liberando a los rusoparlantes, ya que China tiene el control de los mongoles, kirguises y el Tíbet, que ahora son parte de su país, y quiere seguir el mismo pretexto de Rusia para apoderarse de Ucrania. Si finalmente Rusia ataca e invade completamente a Ucrania, impidiendo que la OTAN la acepte como miembro y otras condiciones, como desarme y neutralidad, Xi Jinping, mandamás de su partido, considera que Taiwán, país independiente, es esencialmente una provincia rebelde que debe unificarse con el continente. Esto obliga a China a tomar algunas decisiones importantes en términos de cómo su país las enfrentará y en principio buscó tenuemente mediar entre Rusia y Ucrania, tomando en cuenta que también pierde el mercado de Europa occidental.

Taiwán no tiene relaciones diplomáticas con EE. UU., condición que impuso el gobierno chino para que los dos países mantengan relaciones diplomáticas, como lo hizo con Ecuador y varios países más, sin embargo la potencia americana se comprometió a defender la libertad de Taiwán y este es el clavo que tiene China, pues atacar para apoderarse de Taiwán sería un enfrentamiento con los EE. UU., asunto que por ahora no le interesa mucho debido a que los negocios siguen aumentando entre ellos, pese a que las dos grandes potencias pretenden disputarse la supremacía mundial no solo en lo militar, sino en lo económico. Negocios son negocios.