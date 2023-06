Zapatero, a sus zapatos

Escucho con mucha frecuencia que no debemos esperar nada de nadie para así no decepcionarnos. Dicho esto, al menos para mí es inevitable esperar mucho de aquellos que están en cargos de elección popular y más aún de aquellos que quieren llegar a asumir una de estas responsabilidades. Lo esperé, y no me tomó mucho tiempo decepcionarme e indignarme por completo. La gran mayoría de personajes con aires mesiánicos que se nos presentan nos quieren convencer de que haber tenido experiencia de cualquier tipo, en cualquier ámbito y por cualquier cantidad de tiempo da la capacidad para enrumbar un país que hoy estamos perdiendo. El hecho de ser bueno en una cosa no te hace bueno en otra, sobre todo cuando tenemos problemas tan identificados como son la seguridad, el fenómeno de El Niño y la economía. No podemos hacer de la vista gorda y decir que todos los candidatos en esta carrera han lanzado su candidatura porque se consideran con posibilidades de ganar. La realidad es que en Ecuador, con el sistema de partidos y elecciones populares vigente a ninguna agrupación le conviene no tener sus propios cuadros. Claro, otra sería la historia si los partidos fueran dos, tres o cuatro, pero en Ecuador existen partidos hasta para regalar. Hay candidatos que utilizarán estas elecciones para posicionarse, para intentar meter asambleístas y tener una cuotita de poder; de igual forma, los partidos, sabiéndose perdedores se meten en la carrera con tal de permanecer vigentes.

Finalmente, es importante que a la hora de votar hagamos una reflexión: si tu casa está en llamas, buscas un bombero, ¿verdad? Sería muy raro que llames a los ingenieros que te reparan el cable. Si tenemos clara la problemática nacional y aún así nos fiamos de candidatos que no tienen experiencia y conocimiento en materia de seguridad y economía, terminaremos eligiendo un plomero para que repare nuestra conexión eléctrica en la casa.

No nos dejemos marear por la dispersión del voto y escuchemos a candidatos con experiencia, con planes y objetivos pero sobre todo con las credenciales para enfrentar el problema más grave que agobia a nuestra sociedad: la inseguridad. Zapatero, a sus zapatos.