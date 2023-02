Cuando era estudiante de Derecho había una frase que escuchaba con constancia y sinceramente no me gustaba.

Era “debemos tener libertad, pero no caer en libertinaje”. Seguro más de uno de los que me lee la ha escuchado o al menos una versión parecida. Como les digo, no me gusta esa frase y les voy a explicar por qué.

Si bien es muy repetida y mucha gente brillante que conozco la dice también, para mí la subjetividad que viene con usarla es sumamente peligrosa. ¿Quién pone los límites? En un mundo ideal, el Estado de derecho. Pero, por el bien de la discusión, centrémonos en una libertad en particular: la de expresión.

Hay una muy delgada línea entre querer insertar una narrativa, un mensaje o cualquier cosa que alguna autoridad quiera comunicar, y llegar al punto de imponerla.

Ojo, nadie dice que todos los medios son imparciales ni que están libres de culpa, lo que sí pienso y esto es algo muy mío, es que prefiero mil veces que una persona se exceda en sus opiniones a que viva con miedo a decirlas. La libertad de expresión es como el embarazo, se la tiene o no se la tiene, sin medias tintas.

Ahora, este debate público sería mucho más fácil si no existieran medios de comunicación que utilizan información verdadera para llegar a conclusiones que no saben ciertas y que en ciertos casos sí manchan el nombre de personas que no lo merecían. Sin embargo, eso es ética periodística y esa no se debe imponer ni por decreto ni a través de superintendencias. El castigo a las faltas de ética periodística debe venir de quienes consumen el contenido, igual que en el libre mercado.

Finalmente quiero dejar algo claro, sigo convencido de que nuestro presidente tiene el bien del país como su norte. Dicho esto, espero que no gaste su valioso tiempo (ni el de sus mandantes) en desacreditar periodistas por los que nadie votó y que no le rinden cuentas a nadie. A usted, presidente, lo elegimos y necesitamos de su guía para salir de todos los problemas que hoy nos aquejan.