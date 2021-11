Prevención, rehabilitación y reinserción (II)

Me he permitido traer esta frase de un hombre ilustre, considerando que la etapa más difícil del tratamiento contra el consumo de drogas es la rehabilitación, pues implica librar una extenuante batalla para salvar a personas que ya han caído bajo su yugo. La adicción es una enfermedad compleja pero tratable que afecta el funcionamiento cerebral y el comportamiento. Bajo esta consideración, no debe ser tratada como un vicio, sino como una compleja, lacerante y crónica enfermedad que necesita un verdadero programa de rehabilitación, cuyo único objetivo sea lograr la abstinencia del adicto mediante una preparación psicológica que lleve al paciente a aceptar que no debe seguir consumiendo, blindando su fuerza de voluntad para que luche por una nueva vida sin culpas y sin resentimientos; que sea su alternativa al infierno que estaba viviendo. Para tal efecto es necesario que también participe activamente la familia, para que una vez logrado el objetivo, seguir adelante juntos y en paz, con una nueva y productiva vida para todos.

Llevar adelante un programa de rehabilitación es una política de Estado, no de un solo gobierno, sin plazos pero con metas, con prisa pero sin pausa, la que ya ha sido anunciada por el presidente Lasso. Para que su éxito sea total debe incluir la prevención y la reinserción. Para esta cruzada se necesitan centros especializados de rehabilitación en todo el país, con modalidades de internado o ambulatorios, que cuenten con psicólogos, médicos, voluntarios y consejeros capacitados para guiar y apoyar en esta lucha a las personas que viven en este mundo de horror, en el que no pueden ni deben seguir.

La rehabilitación es la culminación exitosa de un programa largo y difícil, la superación de la persona, la recuperación del alma, la liberación del espíritu, adoptar una nueva actitud ante la vida y lograr la reconstrucción de la familia. No podemos ser indolentes ante esta lacerante realidad, que de seguir sin atención nos impedirá ser país, fallándole a una parte de la juventud ecuatoriana que nos necesita.

“A veces solo puedes encontrar el cielo alejándote lentamente del infierno” . Carrie Fisher