Gobierno y sociedad

Señor presidente, el pueblo ecuatoriano lo ha escogido, en una expresión clara de que desea y necesita un cambio en política, seguridad, salud, progreso económico, confianza en su sistema judicial y libertad. Empieza ahora una tarea difícil, por lo que tendrá que llevar adelante una acción política para tender puentes que permitan la gobernabilidad y conseguir que se dicten leyes para garantizar los altos objetivos del país. La sociedad espera de usted una rápida y eficiente vacunación, que la convierta en una fuerza de trabajo lista y sin miedo para llevar adelante la reactivación económica. Que se le proporcione el empleo que la rescate del estado de pobreza, que se detenga la corrupción descarada, fortaleciendo la Fiscalía y obteniendo apoyo internacional para recuperar lo robado. Que se brinde seguridad, combatiendo la delincuencia. Que se deroguen leyes protectoras al delincuente. Que se proteja y respalde a la fuerza pública. Que se combata el tráfico de drogas y se implante un programa de rehabilitación. Que se refuerce la estructura hospitalaria, se reforme la educación y no siga matando el futuro con un adoctrinamiento socialista. Que logre los acuerdos comerciales, fomente las exportaciones. Que se apoye al deporte como política de Estado; a la agroindustria, turismo, asistencia técnica, crédito y mercado de valores. ¿Qué se espera de la sociedad? No puede permanecer impávida, tiene que ser parte fundamental de esta lucha en la búsqueda de bienestar y progreso. El éxito de este proceso depende del aporte que realicemos para lograrlo, no puede estar basado solo en cambios de leyes o el esfuerzo de las autoridades de gobierno. Debemos asumir una actitud de apoyo, lograr un pacto social, ser comunidad. Coadyuvar al desarrollo del país a través de nuestro trabajo, cumplir con nuestros deberes manteniendo un comportamiento honesto y ético, con el objetivo supremo de eliminar el cáncer de la corrupción. Todos somos responsables de lo que hacemos y callamos. Debemos asumir nuestro rol de ciudadanos. “No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país” John F. Kennedy.