Lecciones del paro nacional

El 13 de junio se inició un paro nacional indefinido convocado por la Conaie presidida por Leonidas Iza, con la participación de la Fenocin y la Feine, conformando un gran movimiento social campesino, multiétnico y religioso, que venía reclamando la atención del Gobierno nacional a sus demandas presentadas por escrito en junio de 2021 con una solicitud de diálogo, pero solo fueron recibidos en el mes de octubre y nunca se dio respuesta a los 10 puntos planteados. Ahora esperan un diálogo efectivo y con resultados. De los paros de octubre 2019 y de junio de 2022 se pueden sacar estas lecciones: 1.- La Conaie, por su organización, disciplina, capacidad de movilización y espíritu de lucha, ha liderado los levantamientos sociales en el país en las dos últimas décadas; presentando una gran convocatoria a sectores sociales no indígenas del campo y la ciudad. Aun con sus conflictos internos y equivocaciones políticas ha también mantenido su presencia con el movimiento Pachakutik. 2.- Lamentablemente, el sistema político y los últimos gobiernos no han procesado, por ejemplo, el paro de octubre de 2019, desde una perspectiva política y como movimiento social -con sus principios de identidad, oposición y proyecto histórico-, más bien se lo ha tratado de manera punitiva, racista o como el enemigo/terrorista/vándalos. El gobierno del banquero-presidente del Opus Dei y sus asesores no entienden nada, por eso se han opuesto visceralmente a la amnistía colectiva dada por la Asamblea; y ahora se han demorado 18 días para dialogar y llegar a un acuerdo. 3.- Solo las FF. AA y PP. NN han procesado y asimilado el paro de octubre del 2019 y la presidencia de Iza en la Conaie en 2021, lo que se expresa en las estrategias montadas a nivel nacional y en Quito. Para la disuasión, defensa y represión empleadas por la fuerza pública se aplicó en la misma intensidad que la de los protestantes y de forma “proporcional y moderada” el uso de armas letales. Incluso, se montó un sistema de comunicación encabezado por el “trío de la fuerza”, los ministros del Interior y Defensa y el secretario de Inteligencia, que difundió medias verdades y miedo colectivo. (Continuaremos)