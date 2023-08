El presupuesto total del Ministerio del Interior arrancó en USD 76 millones. Se han hecho modificaciones y en la actualidad ha aumentado hasta USD 97 millones. En los primeros siete meses del año solamente se han gastado y pagado USD 10 millones. Una pobre ejecución del 10,3 %, que es tal porque la nómina pagada sumó USD 8 millones.

Los bienes y servicios para inversión cuentan con presupuesto para gastar hasta USD 38 millones, que junto a los USD 21 millones para bienes de larga duración son los dos más importantes grupos de gasto y representan el 60 % del total posible a gastar. Las cifras transparentes del Ministerio de Finanzas permiten ver que hasta julio solo se han gastado USD 388 mil de los USD 69 millones posibles. Llega apenas al 0,66 %. Sí, dos terceras partes de 1 %. A alguien en el Ministerio del Interior debería dolerle esta pésima ejecución, a alguien en el Ministerio de Finanzas debería importarle que se cumpla el presupuesto del ministerio relacionado con el principal problema que siente la población y que lo han recogido los candidatos presidenciales. A la población le duele.

Cuando se presentó el Presupuesto del Estado para la aprobación de la Asamblea Nacional, se ubicó destinar USD 40 millones para el Plan Anual de Inversión (PAI) del Ministerio del Interior. En estos primeros siete meses se hicieron ajustes al PAI y se aumentaron USD 27 millones en el Proyecto “Equipamiento básico y protección personal para los servidores policiales a nivel nacional”. El PAI en la actualidad totaliza USD 68 millones y de los reportes del Ministerio de Finanzas se puede apreciar que solo se han gastado 71 mil dólares que representa el insignificante 0,11 %. Sí, algo más de la décima parte de 1 %. A alguien en el Ministerio del Interior debería dolerle esta pésima ejecución, a alguien en el Ministerio de Finanzas debería importarle que se cumpla el presupuesto del ministerio relacionado con el principal problema que siente la población y que lo han recogido los candidatos presidenciales. A la población le duele.

¿De dónde deben venir los recursos para la ejecución del Plan Anual de Inversión? El presupuesto señala que de préstamos externos. Pudieron también decir que no saben de dónde y daba lo mismo. Obviamente no puede financiarse con nuestros impuestos, que no son obras, porque no alcanzan más que para pagar la nómina, los intereses de deuda y los variados bonos sociales. Si fuera por plata la pésima ejecución, seguramente la Corte Constitucional hubiera entendido la urgencia de, por ejemplo, pasar una ley que permita ir a una nueva remisión de impuestos para lograr financiamiento para cumplir el Plan de Inversión del Ministerio del Interior y quizás le hubiera alcanzado hasta para el Ministerio de Obras Públicas y sus planes preventivos para El Niño.

No tuve el gusto de conocerlo, pero como a muchos, me duele la partida de un valiente. Que en su memoria se puedan cumplir sus proyectos, que buscaban darle seguridad a la población.