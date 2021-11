Ayudemos todos al Gobierno a superar el actual caos

En el tiempo en que vivimos, los verdaderos ecuatorianos estamos en la obligación de poner todo el hombro para tratar de ayudar al Gobierno nacional a superan el actual caos que está viviendo nuestro país. Consideramos el infame levantamiento indígena de 2019, cuando destruyeron en Quito todo lo que deseaban y de lo cual no hubo un solo preso (debido a la benignidad del gobierno de la época), precedido por la pandemia de COVID, a más del problema económico y social que heredamos de un gobierno incapaz, que en 10 años solo se preocupó de llenarse los bolsillos con sus seguidores, que viven felices en otros países sin que nadie les pida por lo menos devolver lo que adquirieron de forma dolosa y de lo cual el país quedó prácticamente en la miseria. Ahora, conociendo la crisis carcelaria, sin razón un grupo de indígenas por 5 centavos en el alza de la gasolina y 20 por el diésel quieren seguir causando problemas. No encontramos en la historia de nuestro país alguna cosa o actuación de parte de ellos en favor de la patria pero, lamentable e inexplicablemente, sobre todo los canales de televisión les está dando pantalla e importancia que en realidad ni tienen ni merecen. El problema de las cárceles era totalmente desconocido para el gobierno y un grupo de ecuatorianos indígenas nos ha hecho vivir un desagradable momento. Trabajemos duro para alguna vez, con ayuda de Dios, volver a vivir despreocupadamente. Asimismo, que el Gobierno devuelva a su países de origen a ciudadanos de otras partes que no aportan más que problemas y actos vandálicos.