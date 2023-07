Violencia en Francia y Europa

El Papa peronista Bergoglio ha condenado la quema de un Corán en Suecia, pero no ha condenado la violencia con que los inmigrantes, los delincuentes y algunos islamistas tratan de destruir a Francia y a Europa occidental, abusando de un mal entendido derecho a inmigrar.

Los extremistas musulmanes pretender islamizar a Francia y a Europa, y terminar con los valores de la sociedad occidental y cristiana.

Ya antes quemaron iglesias y decapitaron a sacerdotes y fieles… porque el mismo Corán manda a decapitar a los infieles, o sea a todos nosotros…

Francia se halla debilitada por el escepticismo y una tonta tolerancia que es una exageración del Estado de Derecho.

Indudablemente, el gobierno del frívolo Macron no es el gobierno adecuado para restaurar la República Francesa a la que sirvieron Napoleón y el general de Gaulle.

Chirac fue el último gran presidente de los franceses. Después …allí tenemos un bellísimo país, centro de la cultura mundial en los siglos XIX y XX, ocupada en un diez por ciento por musulmanes e invadida por salvajes inmigrantes.

Los antiguos imperios ahora pagan por los pecados del colonialismo.

Solo Hungría y Polonia, como no tienen pecados de colonialismo y en cambio velan por sus valores, están en paz.

Para evitar la tremenda inmigración de árabes y africanos los países europeos debería invertir en África y Asia, en industrias y explotación agrícola y proyectos ambientales, y no dar paso a tanto migrante explotado por traficantes sin conciencia…

Francia, para sobrevivir, creo que necesita un gobernante enérgico, mezcla de Isabel la Católica y Napoleón, que expulse a los advenedizos y restaure la cultura y el verdadero derecho.

No puede ser que los musulmanes actúen en ciertos barrios franceses como señores e implanten la ‘sharía’, no puede ser que hayan quemado 500 edificios en los últimos días; en fin, no puede ser que se le corte la mano a un ciudadano que pedía a los vándalos que no le quemen su automóvil…

No puede ser. No debe ser.

Mis opiniones son estrictamente personales.

Embajador (r) Eduardo Mora-Anda