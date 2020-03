En el Ecuador, desde la época del correísmo se instauró la práctica de rendir culto a los títulos o diplomas. Hoy persiste este trauma, lo que degeneró en que cualquiera viniera con rimbombantes títulos sin ningún conocimiento, pero mucho en nombres impresionantes y engañosos. Así, proliferaron títulos ‘Bachellor of Arts in’…, equiparándolo a un título universitario, mas solo es el equivalente a una tecnología. A estos se los conoce como “undergraduate”, o “subgraduate”... y se lo puede obtener en institutos que se equiparan a los institutos tecnológicos. Sin embargo, en Ecuador por obra y gracia de un complejo educacional se los equipara como carreras universitarias completas y formales, y se les otorga un título de 3° nivel. Se trata de puntualizar el valor real de la educación. Un graduado universitario del Ecuador tiene preparación más consistente. Luego, un programa de masterado tampoco es un certificado de una carrera universitaria de “cuarto nivel”. El masterado en sí es un curso complementario enfocado hacia una determinada especialización que complementa un ‘Bachellor of Arts’. Los masterados pueden ser seguidos por un graduado de la universidad también, pero no son títulos de cuarto nivel para nadie, simplemente un masterado. A pesar de ello, los organismos de registro aceptan los ‘bachellors’ como de tercer nivel y los cursos de masterado como un título de cuarto nivel. Esta es una de las razones de nuestro atraso.

Ing. José. Jalil Haas