¿Fin del uribismo, Colombia y las repúblicas de América?

¿Fin de los partidos tradicionales con Petro y Hernández (empresario)? Petro dice que "el pueblo negro se tomará el poder en Colombia, cómo lo hizo Mandela en Sudáfrica", comparación descabellada. Es que su vice es negra -por la mentirosa equidad-, si es por votos y no respetan a la 'hija de Dios'. Y Hernández, también con vice mujer, crítico de la izquierda armada y dictatorial con careta democrática que, ¿lo amenaza de muerte? (está en Miami), campaña sucia en medios y la web con trolls contra él y partidos tradicionales. Semana publica los Petro Videos, etc. Nunca han estado '¿tan cerca y tan lejos?' de tomarse el país, con Hernández arriba en las encuestas de quienes no fueron engañados y no quieren ser como las Cubazuelas de Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, etc. Lo cierto es que, el NOM se tomó Ecuador con sus 200 millas marinas con sumiso Legislativo, Ejecutivo, país y militares. Perú (con Castillo de crisis en crisis y ¿señalamientos de fraude?). Chile (con Boric, radicales que saquean comercios y Constituyente a la inversa), ¿Colombia con Petro y CNE, fin de 65 años de democracia? ¿Brasil con Lula? Si Bolsonaro superó a EE.UU., Canadá, Alemania y Francia en empleos y está en el top 10 económico. Nuestra Asamblea a 'dedo' al servicio de Correa y el NOM con juicios, fotos delatadoras, golpistas activos y, callados; legisladores y amnistiadores del delito, etc. ¿Iza y los zurdos con Junio Negro impune? ¡Ojalá militares y policías defiendan la paz, seguridad, soberanía y bienes públicos y privados según la Constitución!

Juan Carlos Cobo Rueda