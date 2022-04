Urdesa también le dio el voto

Todos los urdesinos le dimos el voto a Cynthia Viteri. Ella, con un Úrsula Strenge, vino a poner publicidad cuando era candidata en la esquina de mi casa. Me acerqué a su vehículo y le recordé cómo estaba Circunvalación Sur. Me contestó: no se olvide que también soy urdesina. Pero como vive en Portón de las Lomas llegó al poder y se olvidó de que también nosotros le dimos el voto, no solo los barrios donde está trabajando. La alcaldesa hace publicidad de obras que efectúa, todas por otros sectores, que ojalá le hayan dado el voto, pues muchos regresan a su pueblo de origen a votar. Alcalde Nebot, usted puso a Cynthia de candidata; le dimos el voto pensando que seguiría su trayectoria.

Laura Gómez Serrano