Ecuador se endeudó con petrodólares y ha mantenido esta política -con una sola excepción- pese al incremento de tasas tras contracción de depósitos por ‘normalización’ del consumo suntuario árabe y menor demanda de petróleo.

Este gobierno amasa casi USD 10 mil millones en la Reserva y no da señales de querer salir de la trampa de la deuda externa al no generar un colchón, sugerencia casi protectora del FMI, para una urgente inversión en educación, salud, mejoramiento de barrios pobres (Banco del Estado), rehabilitación social -con presupuesto insólitamente disminuido en USD 99 millones, mientras asistimos, inermes, a un inaudito escenario de muertos colgados en puentes en Guayaquil (P. Granda), escuelas que no abren por falta de infraestructura, provincias sin agua potable por tubería, siete de cada diez ecuatorianos que no acceden a canasta básica.

Ninguna persona sensata quiere continuar con este poco humanista modelo, que amenaza la seguridad, la dignidad y la libertad de los ecuatorianos.

Diego Fabián Valdivieso Anda