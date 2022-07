Ecuatorianos, tenemos una tarea pendiente como homenaje al libérrimo prohombre, brillante periodista que fue el Dr. Francisco Huerta Montalvo, quien tuvo la presteza, visión y firmeza de constantemente pensar, de escribir por las clases más pobres y necesitadas. Acometió por la no desaparición del hospital Neumológico. A partir de su reapertura y en homenaje a su único defensor, que se lo distinga con el nombre de Hospital Neumológico Dr. Francisco N. Huerta Montalvo. Este justo anhelo está plasmado bajo la base de su consistente proceder y la incomodidad que le causó la clausura “momentánea”; sabía que iba a durar más de lo anunciado. Cinco días después, en su parte exterior se efectuó una asamblea con participación de exdirectores, empleados, trabajadores y respetabilísimos ciudadanos, entre ellos el Dr. Huerta, subdirector de EXPRESO. En varios de sus artículos Cañón de Futuro, encomiaba por su reapertura; era el único periodista de relevancia que se preocupaba y ocupaba de este tema . Él, como médico cirujano, sabía de su importancia (aún no sopesada en su real valía por la Sociedad de Neumólogos, Colegios de Médicos y de Enfermeras, etc.) en la sanación de más de 10 enfermedades de la caja torácica, todas de grave incidencia en el entorno social por su fácil propagación en una población altamente desnutrida. EXPRESO debe dar la pauta para la reapertura del Hospital Neumológico con el mismo ahínco que le impuso su exsubdirector.

César Antonio Jijón Sánchez