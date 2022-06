Sumergirse en el aquí y el ahora

La vida se compone de momentos buenos y malos, deja de culpar a los que te hacen sufrir. Fluye, déjate llevar y no temas a lo que pueda suceder. Cuando te centras en algo el universo te lo facilita; sino ves en Expreso la información del paro. Ya pasará. Aceptar ayuda a ser feliz y a gozar de bienestar, comprometido y con sentido. Lo que venga, déjalo venir; lo que se quede, déjalo estar; lo que se va, déjalo ir. Lo que más duele en la vida no es morir sino no haber vivido. Pídele a la vida silencio para meditar, momentos de reflexión, fe para soportar, compasión para amar y amor para perdonar. Fluir es un acto de libertad, es entregarse a la experiencia del momento. Sumérgete en el aquí y ahora.

Javier Valarezo Serrano