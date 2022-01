¿Subir salarios o controlar precios?

Los trabajadores informales han aumentado a más de 75 % en casi toda Latinoamérica (incluyendo amas de casa, jóvenes y niños). Los trabajadores formales del sector público y privado claman por control en los precios. En Ecuador por ejemplo, con 17 millones de habitantes, se incrementa el SBU a $ 425 mensuales. Existe una tasa de desempleo de 5,9 %. Muchos, por el COVID-19 y variantes, han dejado de laborar y muchas empresas han quebrado y despedido gente inmisericordemente. Así el 90 % de personas en edad de trabajar han ingresado a la informalidad laboral mundial. El trabajo informal ha crecido al 64 %, los salarios no alcanzan a satisfacer las necesidades básicas, existiendo descontrol en la asignación de precios de estos productos. Y se agudiza el uso de alcohol, mascarillas, jabón, agua, etc. Sin trabajar, deben pagar servicios básicos, impuestos y otros. Los incrementos de salarios deben darse cuando hay bonanza laboral, no desempleo. ¿Qué desempleado va a gozar de esos incrementos de sueldos? La mayoría de gobernantes aumentan salarios por épocas de campaña política. Los aumentos antitécnicos ocasionan incrementos de precios que afectan a los consumidores pues los empresarios deben mantener el número de trabajadores. La solución es crear un departamento adscrito al Ministerio de Finanzas para controlar los precios de los productos y empresarios. Al no acatar estas disposiciones, el Gobierno los debe conminar.

José Arrobo Reyes