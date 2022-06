La guerra con mayor número de bajas y mayor impacto sobre la psiquis americana no ha tenido lugar en las playas de Normandía o en las arenas de los desiertos del Oriente Medio. Esa guerra está teniendo lugar en nuestras calles, escuelas y centros comerciales; una guerra fratricida de americanos matando a americanos. En esa guerra, según la ONG Everytown for gun safety, muere un promedio de 40.620 personas cada año. Para una izquierda que no quiere una nación sino una selva poblada por numerosas tribus que se odien entre sí y estén dispuestas a depender de un gobierno central, estos muertos solo son estadísticas impertinentes que tienen que ser ignoradas.

Alfredo Cepero