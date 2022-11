¿Son las aves el único peligro existente en las pistas del aeropuerto?

El peligro al interior de la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo no es solo de las aves que viven en este lugar hace mucho tiempo, sino de las autoridades aeroportuarias que aparecen solo cuando alguien toca el tema. El riesgo de las aves en la estrecha pista guayaquileña no es de ahora. En nuestro país sus “dirigentes” parecen no saber dónde están parados y casi siempre buscan que el Gobierno ayude en todo lo podrido. En varios aeropuertos del mundo se trabaja con equipos profesionales que evitan que haya pájaros en sus inmediaciones. Saben el peligro que corren al despegar y aterrizar helicópteros, avionetas y aviones. La ciencia aeronáutica utiliza métodos ultramodernos como drones y pirotecnia. Hay quienes manifiestan que lo más efectivo hasta ahora ha sido la participación oportuna de aves entrenadas para ahuyentar a intrusos. Oliver Wrigth, inventor de las aeronaves comerciales comentaba que tras su primer vuelo en 1903 encontró aves celosas de ser imitadas que se lanzaron contra la fuerza extraña que invadía su espacio, advirtiendo que los aeropuertos del mundo donde llegan gaviotas, palomas, patos, cisnes, gansos y aves rapaces emplean mucha inteligencia para las soluciones, y que la mayoría de aves pernoctan donde existe producción agrícola, ganadera y piscinas camaroneras. ¿Qué ha hecho al respecto la DGAC?

José Emilio Ruiz Ortiz