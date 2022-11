Señores de la Junta de Beneficencia, el cementerio necesita vigilancia

Un amigo que vive en EE. UU. me preguntó por un reportaje que publicó EXPRESO sobre el Cementerio General. A otro amigo periodista que vino expresamente para cubrir la final de Copa Libertadores de América, de sus manos le arrebataron una cámara fotográfica. Él me contó sobre un robo sistemático que se viene haciendo en las bóvedas construidas con mármol de Carrara. Y que los pillos que antes solo entraban a fumar droga, ahora también lo hacen para dormir, dando rienda suelta a todo tipo de aberraciones. El colega dijo que llevaba pruebas de las peripecias que sufrieron varios extranjeros, quienes nunca encontraron guías ni policías para presentar sus quejas. ¿Señores directivos de la Junta de Beneficencia, ustedes que cobran a vivos y muertos, queremos saber si ya trataron este tema en específico? ¿También queremos saber qué dice la Policía sobre los robos en mausoleos? ¿Por qué no analizan las denuncias presentadas en Fiscalía y trabajan haciendo investigaciones más serias? ¿Qué saben sobre los saqueos donde reposan figuras relevantes de la ciudad y la patria? ¿A quién le corresponde reparar todos los bienes destruidos por gente perversa que se mezcla con traficantes de tumbas y terrenos; vendedores de caldo de salchicha y hasta niños que roban ofrendas florales que luego son renegociadas en el mercado de flores?

José Emilio Ruiz O.