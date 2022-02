El secuestro de Montecristi

La Constitución de Montecristi secuestró al país, eliminó la base de Manta, generó una tabla de tenencia de drogas abriendo la puerta al narcotráfico y delincuencia; dio voto a gente no calificada: analfabetos, menores de edad y presos; destruyó la esencia de la democracia, que es la capacidad de elegir propuestas. Lo que tenemos es una dictadura de la ignorancia. El CNE abrió el tablero para que cualquiera pueda tener un partido y fragmentó el padrón electoral para que con un voto duro y minoritario una turba descalificada controle la Asamblea; se inventó un Cpccs para tomarse las autoridades de control, citó derechos humanos y presunción de inocencia para garantizar impunidad (nadie va a la cárcel, que es un spa: los presos tienen derecho a voto, visitas conyugales y extraconyugales, con teléfono, computadora, llaves de las celdas, mejor armados que los guardias). Con esta Constitución Correa secuestró al país, tiene gran parte de la Asamblea y la lealtad de una burocracia descomunal que él construyó y que el presidente no puede tocar. Entre burocracia y Asamblea lo tienen bloqueado para que no pueda cumplir sus promesas de campaña, se desprestigie y tenga que cobrarnos con impuestos el dinero que esta banda de delincuentes se llevó. Si seguimos con ella Ecuador no cambiará. La historia es de los valientes que se atreven a cambiarla.

Juan Orús Guerra