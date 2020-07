El SARS-CoV-2 con los camaradas y A. Saab

El nombre científico del coronavirus es SARS-CoV-2, el COVID-19 fue impuesto por la OMS y China para confundirnos. ¿Si política o científicamente la “enfermedad” se llama COVID-19, en Ecuador, la viveza criolla dio positivo a C. Viteri, envuelta en su desatino de no permitir el aterrizaje de un avión? ¿Como repentinamente lo adquirió, desapareció? A un prefecto embarrado por corrupción hospitalaria en la pandemia, de pronto, ¿le dio un infarto? Y los boliburgueses narcotraficantes y terroristas venezolanos se cuidan al máximo, mientras su pueblo no tiene luz, agua, medicinas, hospitales, alimentos y están a merced del virus. Diosdado con ¿toda su familia? y Tareck El Aissami dan positivo. Ante la inminente justicia de EE.UU. e intervención de la coalición democrática, las malas lenguas dicen que ¿se enfermarían para su huida, se darían por muertos para escapar de la justicia de EE.UU., realizándose cirugías? Y en la “papa caliente” de A. Saab, Maduro y otros países suman a la legión de abogados al revolucionario B. Garzón que también ¿estaría defendiendo al cocalero E. Morales? Llegaron mercenarios a una isla cercana a Cabo Verde, ¿para liberarlo o silenciarlo? EE. UU., R. Unido y ¿Francia?, con militares para protegerlo. El gobierno y la justicia autorizó su extradición a EE.UU., ¿a ser ratificada o negada por el T. S. de Justicia? ¿Sigue la puja?

Juan Carlos Cobo Rueda