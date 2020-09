Verdadero respeto al peatón

Ante el horrendo homicidio cometido por un incapacitado chofer de bus contra un peatón mayor de edad en Luis Urdaneta y Antepara, que registrara una cámara de seguridad, persiste el amargo sentir de que la ATM no ha hecho nada en materia de educación y capacitación de los choferes de bus. Este hecho nos hace recordar una de las últimas columnas del Sr. Florencio Compte, que rememora un acontecimiento igual ocurrido en Londres en 1897 por el que la OMS instauró el Día Mundial del Peatón, y su último escrito que da cuenta de que siendo las calles 30 % del componente del esquema urbano, si solo 11 % es beneficiario de conductores de vehículos, el resto, 89%, sería aprovechable por peatones para su libre y segura movilidad. Estas cifras aquí no se cumplen; se ve cotidianamente que peatones ceden el paso a los vehículos. El conductor tiene obligación de respetar y dar paso al peatón, nunca lo contrario. Esto ocurre en Guayaquil y en todo el país porque no existe educación vial, peor cultura vial. En el video se ve que el chofer del bus no hace nada por esquivar ni detenerse ante el peatón; lo atropella y mata al instante. ¿Cuántos muertos más hacen falta para que la ATM tome conciencia de tan pavoroso procedimiento incivilizado de los choferes e imponga una verdadera educación vial y capacitación especialmente dirigida a choferes de bus?

Ing. Jorge Adum Bravo