Réplica de jubilado de la Universidad

Ante la publicación del 6 de junio Entre la norma y la realidad, del Dr. Roberto Passailaigue, expongo: 1. La Corte Constitucional es el máximo organismo de justicia del Ecuador y sus resoluciones son ajustadas a las demandas ciudadanas cuando sus derechos constitucionales son afectados. 2. El artículo afirma: “por mucha razón que alegue tener el beneficiario, no se puede cumplir por falta de presupuesto, así se paren de cabeza los accionantes o destituyan al funcionario…”. La sentencia constitucional N° 001-13-SIS-CC, que nos ampara a todos los jubilados de la universidad fue tomada por la Corte Constitucional el 17 de julio de 2013 y hasta hoy se paga a los jubilados, y la “realidad” es que han fallecido más de 200 jubilados desde entonces. 3. Es totalmente falso que no hay presupuesto para pagar dicha sentencia, pues ha sido política universitaria devolver al Ministerio de Finanzas durante muchos años, fondos que no utiliza. Para muestra el gráfico a continuación: 4. Para que se cumpla esta sentencia constitucional el interventor tiene obligación de cumplir con ella. 5. Este pedido lo venimos haciendo los jubilados desde noviembre del 2018, que es la destitución del interventor por parte de la Corte Constitucional y que la fiscal del Guayas, a petición nuestra desde hace meses, le inicie juicio penal. Estoy dispuesto a entregar toda la documentación que respalda estas afirmaciones.

Ing. Marcelo Moncayo Cervantes

Jubilado docente