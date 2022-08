Quito: movilidad y parqueos públicos

Faltan parqueos públicos en la capital, violentándose el derecho constitucional a acceder a bienes y servicios públicos de calidad e incumpliendo la responsabilidad de proveer servicios públicos de vialidad bajo los principios de obligatoriedad y universalidad (arts. 66 y 314 CRE). No se cuenta con buena transportación colectiva ni buenas vías y no hay dónde parquear. Quito debe aprobar proyectos de construcción de parqueos en el norte y sur, como el Cadisán, que cumple su función en el Centro Histórico. Es desigual la lucha entre el ágil y ávido por fotografiar y multar agente de tránsito, frente al ciudadano avergonzado por no tener dónde parquear, quizá por no tener los $0,40 que el Municipio cobra, sin tiempo de gracia e injustamente en cada zona azul, aunque el uso se haga dentro de la hora de pago. Y el Municipio sigue en mora con el carril exclusivo para ‘scooters’ eléctricos y motos, que cada vez se accidentan más.

Diego Fabián Valdivieso Anda